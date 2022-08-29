أفادت وسائل إعلام سعودية، الاثنين، بأن محكمة مختصة أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق شخص ذهب بطفل إلى منطقة خالية وتحرش به، وأن النيابة العامة طالبت بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم.



وقالت قناة الإخبارية نقلا عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن تحقيقات نيابة الآداب العامة أثبتت قيام شخص بالتحرش بطفل، وذلك من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به، وقد جرى إيقاف الجاني، واستكمال إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة.



وبين موقع صحيفة الإخبارية أن المحكمة الابتدائية دانت المتهم بما نسب إليه وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة سنة، وعطفا على ذلك، استأنفت نيابة الاستئناف الحكم الابتدائي لتضاعف محكمة الاستئناف العقوبة، حتى وصلت إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.



وأكد المصدر أن النيابة العامة "لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من يحاول استغلال الأطفال أو إساءة معاملتهم أو الجناية عليهم بأي شكل من الأشكال".