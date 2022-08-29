ارتفاع أسعار زيت النخيل عالميا بعد زيادة رسوم الصادرات في إندونيسيا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين على خلفية قرار إندونيسيا زيادة الرسوم المفروضة على تصدير زيت النخيل خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، وزيادة الكميات المخصصة لاستخدامها في صناعة الوقود الحيوي في البلاد خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر زيت النخيل ارتفع اليوم بنسبة 3ر2% إلى 4266 رينجت ماليزي (951 دولار) للطن تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أن ينهي التعاملات على 4179 رينجت. وتراجع سعر زيت فول الصويا وهو البديل الأعلى سعرا لزيت النخيل، كما واصل سعر النفط ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.

وقررت إندونيسيا زيادة الرسوم على صادرات زيت النخيل خلال النصف الأول من الشهر المقبل إلى 124 دولار للطن مقابل 74 دولار للطن خلال النصف الثاني من الشهر الحالي، بحسب مسعد خليفة محمود نائب وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية للغذاء والزراعة. ورفعت الوزارة السعر الاسترشادي لزيت النخيل خلال النصف الأول من الشهر المقبل إلى 02ر930 دولار للطن.

ونقلت بلومبرج عن ساتيا فارقا صاحب شركة بالم أويل أنالاتيكس للاستشارات في سنغافورة القول إن زيادة الرسوم الإندونيسية تتيح الفرصة لزيادة سعر زيت النخيل الماليزي في السوق العالمية، لكن من المنتظر أن تكون الزيادة قصيرة الأجل.

يأتي ذلك في حين أعلنت حكومة إندونيسيا زيادة كميات الوقود الحيوي المستهدف إنتاجها من زيت النخيل خلال العام الحالي من 15ر10 مليون كيلولتر إلى 03ر11 مليون كيلولتر بسبب توقعات زيادة الطلب على الوقود خلال الربع الأخير من العام الحالي نتيجة تعافي الاقتصاد.

وفي بورصة كوالالمبور للمشتقات ارتفع سعر زيت النخيل في ختام تعاملات اليوم بنسبة 1ر0% إلى 4176 دولار للطن تسليم نوفمبر المقبل.