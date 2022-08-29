 الحكومة الروسية تتوقع ركودا أقل حدة من توقعات سابقة - بوابة الشروق
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الحكومة الروسية تتوقع ركودا أقل حدة من توقعات سابقة

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 10:58 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 10:58 م

قامت الحكومة الروسية بتحسين توقعها للاقتصاد في العام الحالي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف في اجتماع حكومي اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية: "هذا العام، من المرجح أن يكون لدينا انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقل عن 3%، لتصل إلى حوالي 2%، وهي نسبة أفضل مما كان متوقعا في السابق.

وتوقع بيلوسوف أيضا تراجع النمو الاقتصادي في عام 2023، مؤكدا أن هذا التراجع ربما يكون أقل من 1%.

ويعد توقع بيلوسوف أكثر تفاؤلا من توقعات وزارة الاقتصاد والبنك المركزي في روسيا. حيث رفعت الوزارة قبل اسبوع توقعاتها للاقتصاد إلى ركود بنسبة 2ر4% (من النسبة المتوقعة السابقة التي تبلغ 8ر7%)، بينما توقع البنك المركزي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4% و6%.

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