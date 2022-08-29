الحكومة الروسية تتوقع ركودا أقل حدة من توقعات سابقة



قامت الحكومة الروسية بتحسين توقعها للاقتصاد في العام الحالي.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف في اجتماع حكومي اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس الروسية: "هذا العام، من المرجح أن يكون لدينا انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقل عن 3%، لتصل إلى حوالي 2%، وهي نسبة أفضل مما كان متوقعا في السابق.



وتوقع بيلوسوف أيضا تراجع النمو الاقتصادي في عام 2023، مؤكدا أن هذا التراجع ربما يكون أقل من 1%.



ويعد توقع بيلوسوف أكثر تفاؤلا من توقعات وزارة الاقتصاد والبنك المركزي في روسيا. حيث رفعت الوزارة قبل اسبوع توقعاتها للاقتصاد إلى ركود بنسبة 2ر4% (من النسبة المتوقعة السابقة التي تبلغ 8ر7%)، بينما توقع البنك المركزي تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4% و6%.