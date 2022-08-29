زيلينسكي يدعو دول الاتحاد الأوروبي لتخزين الغاز الطبيعي في أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي إلى تخزين الغاز الطبيعي في منشآت التخزين الأوكرانية والاستثمار في صناعة الغاز بأوكرانيا، لتفادي أي أزمة طاقة محتملة في المستقبل.

وقال زيلينسكي في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن أوكرانيا يمكن أن تصبح أحد الضامنين لأمن الطاقة في أوروبا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع أوكرانيا سيكونا قادرين على منع أزمات ارتفاع أسعار الطاقة مجددا.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا لديها "نظام فريد من مرافق تخزين الغاز بالقرب من حدود الاتحاد الأوروبي، بحجم يزيد عن 30 مليار متر مكعب"، مضيفا: "لقد تم سؤالنا عن المساعدة (التي يمكن أن نقدمها)، وهذا (اقتراح) عملي باستخدم مخازن الغاز لدينا هذا الموسم".

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، داعيًا المستثمرين الأوروبيين إلى المشاركة في تطوير حقول الغاز بأوكرانيا وعمليات الإنتاج، عن طريق العقود والاتفاقيات الثنائية حول عمليات الاستكشاف والحفر والاستخراج ثم توزيع وتصدير الغاز.

وعلى جانب آخر، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة لزيادة صادراتها من الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه حتى خلال الحرب تستطيع أوكرانيا تصدير الكهرباء بأسعار أرخص من المتاحة حاليا في السوق العالمي.

ودعا زيلينسكي أيضا رواد الأعمال إلى الاستثمار في إنتاج الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر في أوكرانيا؛ نظرا لما توفره البلاد من مساحات أراضي شاسعة وقوة رياح جيدة، وسطوح ملائم للشمس، فضلاً عن اللوجستيات مثل نقل الطاقة.