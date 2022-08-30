أحمد كريمة: الزوجة تؤجر وتثاب عندما تخدم زوجها فيما تطيق وحسب الطاقة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن «الشريعة تفيد بأن الزوج حسب ظروف المعيشة يعين زوجته في الأعباء المنزلية»، موضحًا أن النبي محمد كان يحلب شاته ويخصف نعله وكان في مهنة أهله.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، قالوا إن «خدمة الزوجة للزوج لا تجب عليها، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة».

وأشار إلى أن الحنفية ذهبوا إلى أن «الزوجة واجب عليها أن تخدم زوجها ديانة لا قضاء»، موضحًا أن «بعض المالكية وطائفة من أهل العلم، ذهبوا إلى أن الزوجة تخدم زوجها فيما جرت به العادة».

وذكر أستاذ الفقه المقارن، أن «أزواج النبي كن يخدمنه، وكانت الصحابيات الجليلات تفعلن ذلك مع أزواجهن»، مستشهدًا بالحديث النبوي: «يا عائشة أطمعينا»، و«يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بالحجر».

ولفت إلى أن «الزوجة تؤجر وتثاب عندما تعين زوجها بالخدمة بدون تعسف من الزوج»، موضحًا أن أساس الزواج في 3 أمور دلت عليها الآية القرآنية: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ».

وتابع: «الزوجة تؤجر وتثاب عندما تخدم زوجها فيما تطيق وحسب الطاقة، لكنها لا تكون عاملة وهو يعمل خارج المنزل، وبعد العودة يمدد على السرير يقرأ الجرائد ويطالع الإنترنت، وهي في البيت ما بين المطبخ والغسالة إلى أن يأكل ويذهب إلى المقهى، وخاصة أن الله أمر بالعدل».