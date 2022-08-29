مركز إبداع الإسكندرية يحيي الذكرى ٢٩ لرحيل بليغ حمدي ١٥ سبتمبر القادم

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا لفريق نغم شرقي للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد رجب، يوم ١٥ سبتمبر القادم، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

‏‎يقام الحفل إحياءً لذكرى مرور ٢٩ عاما على رحيل الموسيقار بليغ حمدي، ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أجمل الألحان التي قدمها لكبار الفنانين من مصر والوطن العربي، منها (الحب كله - سواح - التوبة - بودعك - العيون السود - مسا الجمال - علمناه الحب - الحب اللي كان - على قد ما حبينا).

تجدر الإشارة إلى أن فريق نغم شرقي للموسيقى العربية هو فريق مستقل يقدم الموسيقى العربية ممزوجة بالفكر الحديث من حيث التوزيع الموسيقي والكورال، بدأت الفرقة عام ٢٠١٤ بمجموعة صغيرة من المواهب الغنائية إلى أن أصبحت فريق يمثل النغم الشرقي الأصيل، شارك في العديد من الحفلات الفنية في ساقية الصاوي ومكتبة الإسكندرية وقصور الثقافة.