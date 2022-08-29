غضب في الغربية لاعتزام إدارة مستشفى 57357 إغلاق فرع طنطا

وكيل لجنة الصحة: سأعرض فساد المستشفى على مجلس النواب





حالة من الغضب الشديد سادت الشارع الغرباوي بعد إصدار جامعة طنطا، بيانها المشترك، الذي تؤكد فيه أن إغلاق مستشفى 57357 مسألة وقت وأن الجامعة ستتولى علاج الحالات بمستشفياتها، وهو ما اعتبره العديد من المواطنين هدما لصرح عظيم وفشل كبير للنواب بالمحافظة، علاوة على محاولة تضليل الرأي العام.

وأعلنت جامعة طنطا، في بيان، عقد اجتماع تنسيقي بين جامعة طنطا، بحضور رئيس الجامعة وممثلي مؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك بشأن بحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء.

واتفق الطرفان، على ضرورة الحفاظ على مصلحة المرضى في المقام الأول والحفاظ على مصلحة العاملين، وتم عرض خطة المؤسسة المقترحة لتجميد عملها بفرعها بالغربية طبقا لخطة زمنية محددة، وبناءً على ذلك وفي هذا الإطار سيتم موافاة الجامعة بكافة المعلومات التي جاءت في هذا المحضر بالمواعيد المتفق عليها، وبناء على ذلك فقد قررت الجامعة دراسة الموقف في ضوء ما ستنتهي إليه خطة مؤسسة مستشفى ٥٧٣٥٧ المقترحة، وتقديم تقرير تفصيلي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في أسرع وقت ممكن مع استعدادها الكامل لاستقبال المرضي بمركز الأورام ومستشفيات الجامعة بدءا من تاريخه.