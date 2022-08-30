حسام حسن يطلب ضم ثنائي مصر المقاصة لصفوف المصري

طلب حسام حسن المدير الفني لفريق المصري من مسؤولي ناديه، بسرعة انهاء التعاقد مع ثنائي فريق مصر المقاصة احمد صبيحة ومحمد عادل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية من اجل تدعيم صفوف الفريق.

ولاقى مسؤولي المقاصة ترحيبًا شديداً في الاستغناء عن خدمات الثنائي، لاسيما بعدما هبط الفريق رسمياً إلى القسم الثاني.

وتألق الثنائي رفقة الفريق الفيومي في الموسم الحالي ولفتا أنظار عدد من أندية الدوري الممتاز، وهو الامر الذي جعل حسام حسن يطلب التعاقد مع ثنائي المقاصة.

ويلعب أحمد صبيحة في مركز قلب الدفاع ويعد من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق الفيومي ولا تمانع الإدارة في بيعه حال وصول عرض مالي مناسب للتعاقد معه في الصيف الحالي، خاصه وان اللاعب كان قد ابقي عرضا في الانتقالات الشتوية الماضيه بالانضمام الى الاسماعيلي ولكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح.