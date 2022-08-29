السفارة الأمريكية في العراق: لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر

أعربت السفارة الأمريكية في العراق عن شعورها بالقلق إزاء تصاعد التوترات في العراق، مؤكدة ضرورة عدم تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر، وأنه حان الوقت للحوار وحل الخلافات.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل، وتشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف.

وأضاف البيان: "لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر. حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة".

وأكد البيان أن الحق في الاحتجاج العام السلمي هو عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، ولكن يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها.