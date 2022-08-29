رئيس جامعة الإسكندرية يشهد أعمال امتحانات المبادرة الرئاسية الرقمية بكلية الطب

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال الامتحانات الخاصة بالمبادرة الرئاسية" أشبال مصر الرقمية"، وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب، والدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية.

وفي كلمته أكد "قنصوة"، أن تلك المبادرة تأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية استقبلت 1900 طالب على مدار يومين، بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، والتي تم تجهيزها بالكامل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على تحقيق الرؤية الرقمية لمصر في المستقبل.

من جانبه أكد الدكتور علي عبد المحسن عميد كلية الطب، أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، يليها إلحاق هؤلاء الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأشار الدكتور سامح نخلة، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية، إلى أن المبادرة تستهدف الطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي بكل المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك لإعداد جيل واعٍ بمعايير ومؤشرات الرقمنة والتحول الرقمي.