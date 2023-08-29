الكشف الطبي على 350 شخصا خلال قافلة طبية في دمنهور

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نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحيرة وجمعية صناع الخير للتنمية، قافلة طبية بمصنع السجاد بمدينة دمنهور، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 225 حالة وعمل 137 نظارة طبية.

كما تم تقديم دواء علاجي بعدد 242 عبوة، وسيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ45 مواطنا، وذلك ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون بالمجان.

ومن خلال مبادرة 100 يوم صحة، تم الكشف على 20 حالة أورام، و110 أمراض مزمنة، منهم (25 حالة اعتلال كلوى و25 صحة المرأة).

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.