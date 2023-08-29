الادعاء الألماني يوقف التحقيقات مع المغني ليندمان المتهم بارتكاب جرائم جنسية

أوقف الادعاء الألماني في العاصمة برلين التحقيقات مع المغني تيل ليندمان، مغني فرقة رامشتاين، في الاشتباه في ارتكابه اعتداءت جنسية.

وأعلن الادعاء اليوم الثلاثاء، أن تحليل الأدلة المتاحة لم يسفر عن وجود ما يثبت أن ليندمان "قام بأفعال جنسية مع نساء دون رضاهن".

كان الادعاء باشر التحقيقات مع ليندمان منتصف يونيو الماضي بعد ورود تقارير عن اتهامات وجهتها نساء لمغني فرقة رامشتاين التي تعد إحدى أشهر فرق موسيقى الميتال في العالم.

كانت العديد من النساء بعضهن لم يفصحن عن هويتهن، وجهن اتهامات للمغني ليندمان وتحدثن عن تعرضهن لمواقف وصفن بعضها بأنها كانت مواقف مخيفة.

من جانبه، قال مكتب المحاماة الذي يدافع عن ليندمان اليوم: "وقف التحقيقات بشكل سريع من جانب الادعاء العام في برلين يثبت أنه لا توجد أدلة كافية أو قرائن تؤيد ارتكاب موكلنا لجرائم جنسية".

كانت القضية بدأت نهاية مايو الماضي، إثر إدعاء امرأة إيرلندية (24 عاما) بأن ليندمان قام بتخديرها والاعتداء عليها جنسيا بعد حفلة غنائية أقيمت خلال الشهر نفسه في ليتوانيا.

وفي أعقاب ذلك، وجهت شابات أخريات اتهامات مماثلة لليندمان.