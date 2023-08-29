العثور على جثة شاب في أبو النمرس بالجيزة توفي بجرعة مخدرات زائدة

فارق شاب الحياة إثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات، بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب نطاق مركز شرطة أبو النمرس.

وبتوجيهات سريعة من قِبل اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "إسلام.م.أ"، يرتدي ملابسه وعدم وجود أي آثار جانبية.

وبينت جهود البحث والتحري وأقوال شهود العيان، أن الشاب مدمن مخدرات وتناول جرعة زائدة من المخدرات لفظ أنفاسه الأخيرة على إثرها، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

تم التحفظ على الجثة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وحكمدار الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.