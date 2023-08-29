 القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 9:51 ص

شنت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 30 فلسطينيا.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم أن الاعتقالات شملت 12 من الخليل وتسعة من نابلس، وخمسة من رام الله، وأربعة من جنين وسلوان بالقدس.

وبحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، "جرى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة".

وأشارت الوكالة إلى مداهمة قوات الاحتلال عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وكذلك إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.


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