إف بي آي يتعقب طالبي لجوء داخل الولايات المتحدة بسبب مهرب على صلة بداعش

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسئولين أمريكيين القول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يجري تحقيقاً بشأن عدد من الأوزبكيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بعدما طلبوا اللجوء على الحدود الجنوبية مع المكسيك، في وقت سابق من هذا العام، حيث سافروا بمساعدة مهرب له صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي حين يقول مكتب التحقيقات إنه لم يتم تحديد مخطط محدد لـ"داعش"، لا يزال المسئولون يعملون على "تحديد وتقييم" جميع الأفراد الذين دخلوا الولايات المتحدة، بحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون.

وقال مسئولان أمريكيان إنهم يدققون عن كثب أيضًا بشأن عدد من طالبي اللجوء باعتبارهم تهديدات إجرامية محتملة.

وبالرغم من عدم وجود أدلة في هذه المرحلة تبرر احتجاز أحد، كان الأمر مقلقاً للغاية لدرجة أنه تم توزيع تقرير مخابراتي سري عاجل على كبار المسئولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ملخص الإحاطة الصباحي.

وبالنسبة لبعض مسئولي مكافحة الإرهاب، يظهر الأمر أن الولايات المتحدة عرضة بشدة لاحتمال أن يتمكن الإرهابيون من التسلل عبر الحدود الجنوبية من خلال الاختباء في خضم زيادة أعداد الأشخاص الذين يدخلون البلد بحثا عن اللجوء.

وتسببت الحادثة في انطلاق مجموعة من الاجتماعات العاجلة بين مسئولين بارزين في الإدارة الأمريكية والأمن القومي في وقت هاجم فيه الجمهوريون بايدن بشأن أمن الحدود الجنوبية قبل حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل. وأبلغت طواقم لجان رئيسية بالكونجرس بالحادث، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وفي وقت سابق هذا العام، طلب مجموعة مهاجرين من أوزبكستان اللجوء وأجرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عمليات التحقق، في إطار عدد متزايد من طالبي اللجوء الذين سافروا إلى الولايات المتحدة من آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة.

لكن لاحقاً، عندما علم مكتب التحقيقات الفيدرالي بوجود شبكة لتهريب البشر تساعد الأوزبكيين على السفر إلى الولايات المتحدة، وأن الشبكة تتضمن فرد واحد على الأقل على صلة بداعش، ربط مسئولو الأمن القومي الأمور معاً.

وفوراً، سارع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في شتى أنحاء البلاد لمحاولة تحديد موقع طالبي اللجوء، والتحقيق في خلفياتهم. كما عمل المكتب مع السلطات التركية، التي اعتقلت المهرب وأعضاء آخرين من شبكته بطلب من الولايات المتحدة، وحصلوا على معلومات منه، بحسب مسئولين أمريكيين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون خلال تصريحات لـ"سي إن إن": "لم يكن هناك أي مؤشر – ولا يزال لا يوجد أي مؤشر – على أن أي من الأفراد الذين يسرت هذه الشبكة (عبورهم) على صلة بتنظيم إرهابي أجنبي أو منخرطين في التخطيط لهجوم إرهابي في الولايات المتحدة".

وقال مسئولون أمريكيون إن المهرب الذي على صلة بداعش لا يعتقد أنه عضو بالجماعة الإرهابية، لكنه أشبه أكثر بمتعاقد مستقل لديه تعاطف شخصي مع التنظيم.

ويعتقد مجتمع المخابرات الآن أنه من غير المرجح أنه كان يساعد هؤلاء الأفراد بإيعاز من داعش. ويعتقد أن المعظم يسعون لحياة أفضل في الولايات المتحدة.

لكن لم تحدد السلطات موقع جميع الأفراد الذين سافروا في إطار الشبكة، بحسب بيان واتسون.

وأكثر من 15 من طالبي اللجوء الذين تم تتبعهم لا يزالوا قيد التدقيق من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتبارهم تهديدات إجرامية محتملة، وفقا لمسئول أمريكي.