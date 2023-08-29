انقطاع التحكم في مراقبة الحركة الجوية بالمملكة المتحدة يؤدي إلى تقطع السبل بالركاب

شهدت أكبر شركة لتشغيل الفنادق في أيرلندا، زيادة في حجوزات الغرف ليلة أمس الاثنين، بعد أن أدى انقطاع التحكم في مراقبة الحركة الجوية، وهو الأسوأ الذي تشهده المملكة المتحدة منذ عقد من الزمان، إلى تقطع السبل بالركاب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن ديرموت كراولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دالاتا للفنادق، قوله في مقابلة أجريت معه، إنه قد تم حجز نحو 500 غرفة في دبلن يوم أمس الاثنين.

وأدى انقطاع مراقبة الحركة الجوية إلى مكافحة شركات الطيران من أجل استعادة عمليات الطيران، في أحد أكثر أيام السفر ازدحاما خلال العام، حيث كانت المملكة المتحدة تشهد يوم عطلة وطنية، وعاد المسافرون خلال فترة الصيف إلى الوطن بعد قضاء العطلة.

ويعني ذلك إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى دبلن، أو تأخيرها.