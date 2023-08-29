قطر تشارك في اجتماع اللجنة المعنية بإنشاء قاعدة بيانات عربية للبصمات البالستية

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شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية في اجتماع اللجنة المعنية ببحث إنشاء قاعدة بيانات (البصمات الحيوية والبالستية)، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في إطار الاجتماعات السنوية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

مثل الوزارة في الاجتماع الرائد سلمان محمد العامري من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، والنقيب إبراهيم راشد الفهيدة من إدارة المختبر الجنائي.

وناقش الاجتماع موضوع إنشاء قاعدة بيانات البصمات البالستية في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ووضع لائحة تنظيمية لها وفقا للقوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية وتحديد سياسة استخدامها.

وكانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب قد نظمت، أمس الاثنين، الاجتماع الخاص بلجنة إنشاء قاعدة بيانات (البصمة الحيوية) ضمن قاعدة البيانات الحيوية الموجودة في نطاق الأمانة العامة.