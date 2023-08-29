تحدثت الفنانة لبنى ونس، عن دورها في شخصية فاطمة بمسلسل جعفر العمدة المذاع خلال موسم دراما رمضان الماضي، قائلة: «أنا غرقت في الشخصية بكل تفاصيلها، فاطمة قريبة لقلبي علشان أنا أم متشحتفه» حسب تعبيرها.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين، إلى تشبيه المخرج محمد سامي الدور باعتباره يمثل «عصب المسلسل»، موضحة أن محور الشخصية يدور حول تشخيص حالة الحب الشديد والصراع الذي تكابده الأم من أجل الحفاظ الابن خشية ضياعه.

من جانبها قالت الكاتبة الشابة آية شعيب ابنة الفنانة لبنى ونس، إن والدتها نموذج للأم الحنون على أسرتها، معقبة: «قلبها طيب بزيادة ورقيق آوي، مبتقلش لا نهائي على أي حاجة، عمرها ما رفضت لحد مننا طلب، لو طلبنا لبن العصفور مش هتقول لا هتتصرف وتجيبه».

من جانبها تأثرت الأم باكية بالدموع من كلمات الابنة، قائلة: «أنا أولادي كل حياتي أنا بحبهم آوي، هما الدنيا كلها بالنسبالي، نفسي الحق أكون معاهم وليهم وحاسة إني بسابق الزمن وطوال الوقت مقصرة معاهم».

وأشارت إلى انقطاعها عن التمثيل 15 عاما لتربية الأولاد، مضيفة: «أية كانت تربي أخواتها معايا، وكانت الأم لأخواتها وأخواتها كانوا ينادوها يا ماما، أنا بتعلم منها ومن شخصيتها القوية بنتي صديقتي وبعتد برأيها في كل حاجة، صلحت اختيارات كثير في حياتي كانت غلط بفضلها».

من جهتها قالت الابنة: «ماما ضحت كثير علشان بيتها وأولادها، وشخصية طيبة لدرجة أي حد يغلط عندها مساحات غفران لا نهائية من الأرض للسماء، وبتقدر العشرة ومتفانية جدًا مع الناس».