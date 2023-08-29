تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

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أفادت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 30 فلسطينيا خلال سلسلة عمليات شهدتها محافظات الضفة الغربية فجرا.

وأوضحت المصادر لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن عدة قرى في محافظة رام الله شهدت عمليات اقتحام واعتقال شملت ستة فلسطينيين.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرة فلسطينيين على الأقل خلال عمليات مماثلة في مناطق عدة بمحافظة الخليل، مشيرة إلى أن أكبر العمليات تركزت في بلدة دير سامت.

وأبلغ شهود عيان وكالة أنباء العالم العربي بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت عددا من المنازل في بلدة عزون بمحافظة قلقيلية واعتقلت فلسطينيين اثنين.

كما جرى اعتقال ثمانية فلسطينيين في أنحاء متفرقة من محافظة نابلس، إلى جانب فلسطيني من محافظة طولكرم وثلاثة من بلدة مراح رباح بمحافظة بيت لحم، بحسب المصادر