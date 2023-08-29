موانئ دبي العالمية تبرم اتفاقا للاستحواذ على 58% من ميناء تركي

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قالت حكومة دبي اليوم الثلاثاء إن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أبرمت اتفاقا مع مجموعة إيفياب التركية تستحوذ بموجبه المجموعة الإماراتية على 58% من ميناء إيفياب التركي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان أن الصفقة تتضمن أيضا استحواذ مجموعة إيفياب على 42% من ميناء دي بي وورلد ياريمجا في تركيا.

وأوضح البيان أن الاتفاق يقضي بتأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين ميناء دي بي ورلد ياريمجا وميناء إيفياب، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة ستحمل اسم "دي بي ورلد إيفياب".

وأضاف أن الشراكة تهدف إلى "تعزيز البنية التحتية التجارية وتنميتها من خلال التركيز على تحسين مرافق موانئ الحاويات وتعزيز الكفاءة في السوق الرئيسية لبوابة بحر مرمرة".

ولم يكشف البيان عن القيمة المالية للصفقة، التي قال إنها تخضع للموافقات التنظيمية اللازمة.