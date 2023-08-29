ارتفاع الروبية الهندية بمقدار 2 بيسة أمام الدولار الأمريكي

سجلت الروبية الهندية، ارتفاعا بمقدار 2 بيسة لتصل إلى 61ر82 مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط تراجع العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية بالخارج، حالة إيجابية في أسواق الأسهم المحلية، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وقال المتعاملون في سوق العملات، إن تراجع أسعار النفط الخام دعم العملة الهندية أيضا، حتى مع تسبب تدفق الأموال الأجنبية إلى الخارج في تحقيق مكاسب كبيرة.

وفي سوق العملات الأجنبية الداخلية بين البنوك (الإنتربنك)، بدأت العملة المحلية بسعر 58ر82، ثم لامست أدنى مستوى لها عند 62ر82.

وفي التداولات اللاحقة توقفت عند 61ر82 مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة ارتفاعا بلغ مقداره 2 بيسة عن آخر إغلاق.