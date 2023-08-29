أذربيجان تصف تصريحات فرنسية حول قره باغ بمخالفة للقانون

وصفت أذربيجان مزاعم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بخصوص إقليم قره باغ بأنها "غير أخلاقية ومخالفة للقانون".

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأذربيجانية آيهان حاجي زاده، اليوم، الثلاثاء رداً على الوزيرة التي زعمت في مؤتمر لسفراء بلادها بأن سياسة أذربيجان تجاه إقليم قره باغ "غير قانونية ومنافية للأخلاق".

وقال حاجي زاده إن "تجاهل خضوع أراضي أذربيجان لاحتلال أرمينيا منذ نحو 30 عاما، وسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها أرمينيا ضد الأذربيجانيين، والإبادة والقتل الجماعيين، وتشريد ما يقرب من مليون أذربيجاني وانتهاك حقوقهم، وتدمير ونهب المدن والقرى الأذربيجانية والمعالم التاريخية، وتجاهل حقائق من قبيل أن الجيش الأرميني لم ينسحب بالكامل من أراضي أذربيجان، هي مقاربة غير أخلاقية ومخالفة للقانون".

وأشار حاجي زاده إلى أن تصريحات كولونا لا تخدم السلام والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن "مثل هذه التصريحات التي تنم عن موقف منحاز ومؤيد لأرمينيا غير مقبولة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وذكر أنه بينما يبذل المواطنون الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ جهودًا لإعادة الاندماج في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار التشريع الوطني لأذربيجان، "فإنه من الخطأ تماماً محاولة عرقلة هذه الجهود والادعاء بوجود سياسة لطرد الأرمن من المنطقة".

وطالب حاجي زاده الجانب الفرنسي مرة أخرى بوضع حد لهذه "التصريحات الاستفزازية".