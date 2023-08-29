يستضيف برنامج مباشر من مصر على شاشة الفضائية المصرية، غدا الأربعاء على الهواء مباشرة في السابعة مساء، المؤرخ الرياضي والإعلامي الكويتي خليل جاسم العيسي، الذي يتحدث عن صناعة الرياضة في الكويت على يد الرياضيين المصريين، ودورهم في النهوض بالرياضة الكويتية.

كما يتحدث عن حياته في مصر، وكيف كان لاعبا للتنس بنادي التوفيقية، ثم منتخب الكويت للتنس، كما يتحدث عن دور مصر التاريخي في دعم العروبة والقومية العربية ومساندة الدول العربية في القضايا المختلفة.

كما يستضيف البرنامج الدكتور محمد الشناوي الأستاذ بطب عين شمس ورئيس جامعة الجلالة الأهلية، والطالبة ملك مصطفى ليتحدث عن الطفرة العلمية التي حققتها الجامعات الأهلية وارتفاع جودة التعليم الجامعي في مصر طبقا للمعايير الدولية وجهود الدولة في دعم وتطوير التعليم الجامعي وتخريج أجيال قادرة على المتغيرات المتطورة الحديثة والسريعة في العالم، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعليم العالي والجامعات، وخاصة التعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

البرنامج من تقديم المذيعة إيمان العقاد، رئيس التحرير علي عثمان، وإخراج جيهان محيى وضياء سيد الأهل، وإشراف المخرج خالد الإتربي.