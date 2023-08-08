تحركات أممية لتخفيف العقوبات على النيجر بعد تعطل وصول المساعدات

قال مسئولون بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على النيجر تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إليها مثل الغذاء والدواء، موضحين أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تسلمت طلبات لاستثناء هذه المساعدات.

وتتجمع شاحنات محملة بالأغذية والمساعدات الإنسانية بكميات كبيرة على الحدود البرية للنيجر منذ الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية، في انعكاس لتأثير العقوبات، بحسب وكالة "رويترز".

وتهدف خطوة إعاقة وصول المساعدات إلى الضغط على المجلس العسكري في النيجر من أجل إعادة بازوم إلى منصبه.

وقال ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في النيجر، إيمانويل جينياك، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى جنيف: "لا توجد طريقة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى البلاد. السلع (المتأثرة) بشكل مباشر هي الغذاء وبعد ذلك سيكون الدواء".

وأضاف أن منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، أرسل خطابا رسميا إلى "إيكواس" للحصول على استثناءات. ورفض المتحدث باسم المجموعة إيموس لونجو التعليق.

كما توقفت طائرات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة عن التحليق؛ بسبب عدم قدرتها على الحصول على وقود بسبب العقوبات، مما يعقد جهود الإغاثة في الدولة كبيرة المساحة.

وقال المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، جاونسيد ماجيانجار، إن بعض الوكالات تستخدم الشاحنات في نقل مواد الإغاثة، وهو ما يستغرق وقتا أطول.

وأضاف أن "إيكواس" لم توافق حتى الآن على طلبات من أجل الحصول على تصريح خاص لإدخال المساعدات.

وقال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن المنظمة لديها نحو 50 حاوية تحتوي على تطعيمات ومعدات سلاسل التبريد وأغذية علاجية عالقة عند نقاط دخول مختلفة، ولا يمكنها إدخالها إلى البلاد.

وأوضح أن أكثر من مليون جرعة من لقاحات الحمى الصفراء وفيروس الروتا لا يمكن نقلها جوا من أوروبا إلى البلاد بسبب إغلاق المجال الجوي، معرباً عن شعور المنظمة بالقلق إزاء نحو 28 مليون جرعة لقاح مخزنة داخل البلاد، مع تعرض 95% من المستودعات حاليا لانقطاع التيار الكهربائي.

كما عبر جينياك عن مخاوفه بشأن أمن سكان النيجر، وخاصة بين النازحين قسرا البالغ عددهم 700 ألف شخص، مشيرا إلى وجود زيادة حادة في حوادث الاختطاف والعنف الجنسي.