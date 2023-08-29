قالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، إن القوات الأوكرانية تواجه تحديات أكثر صعوبة أثناء محاولتها التقدم جنوبًا في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.

واستعرضت الشبكة منشور كتبه الجندي الأوكراني أولكسندر سولونكو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، تناول فيه بالتفصيل تحديات إحراز تقدم في المنطقة، معتبرا أن التضاريس تأتي في مقدمة تلك التحديات.

وقال سولونكو: "أيا كنت، مجموعة هجومية، استطلاع جوي أو أرضي، حركتك مرئية من بعيد، والعدو يستعد لمقابلتك".

وأضاف: "هناك عدد محدود من طرق الوصول والطرق اللوجستية.. يكاد يكون من المؤكد أنه يتم رصدك"، وتابع "من المستحيل أساسا القيام بهذه المهمة مع البقاء غير مرئي تماما للعدو".

ووصف سولونكو التحصينات الروسية بأنها "معقدة"، قائلا: "يوجد نظام كامل من الخنادق والمخابئ والأنفاق الفعلية في بعض الأماكن، وقاذفات قنابل يدوية آلية ومدافع رشاشة ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات، كما تمتد الخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام عبر الحقول".

وأشار الجندي الأوكراني، إلى أن "الأراضي التي لم يتم حفرها (كخنادق) ملغمة، ومطلوب من قواتنا التقدم وسط كل هذا".

وحول الانتقادات الموجهة لبطء تقدم القوات الأوكرانية عبر الخطوط الدفاعية الروسية، قال سولونكو، إن "أولئك الذين يتمتعون بعيون وردية للغاية ويعتقدون أن القوات الأوكرانية استغرقت وقتا طويلا لإخراج الروس من قرية روبوتين لم يروا نظام الدفاعات الذي كان لابد من التغلب عليه لدفع الروس بعيدا عن طريق ماريوبول السريع والاقتراب من القرية وتطويقها ثم دخولها، لقد تم إنجاز قدر هائل من العمل".

وتابع: "مواقعنا على الأراضي المستعادة محاطة بالألغام وأسلاك التعثر"، كما أقر بفقدان الدروع الأوكرانية في المنطقة "بسبب التفوق الجوي الروسي"، قائلا: "يستخدم الروس على نطاق واسع طائرات بدون طيار (درونز) للمراقبة واستهداف المواقع الأوكرانية".

وكان ضابط أوكراني بوحدة قتالية على الخطوط الأمامية قد صرح لـ"سي.إن.إن"، الجمعة الماضية، بأن التضاريس المفتوحة تمثل تحديا، مضيفا: "طائرات الدرونز في الأجواء على مدار الساعة، سواء طائراتنا أو طائراتهم، لذلك من المستحيل إخفاء أي حركة للمعدات، وأي مناورة تصبح معروفة على الفور للعدو ويبدأ القصف إما بالمدفعية أو بالدرونز".

وفي هذا السياق، يقول محللون إن هناك دفاعات راسخة في الجنوب، إذ تُظهر صور الأقمار الصناعية لقرية سولودكا، على بعد 7 كيلومترات جنوب روبوتين، خنادق معززة بالفولاذ وملاجئ للمركبات وأسنان تنانين تهدف إلى عرقلة الدروع الأوكرانية.

بدوره، أكد معهد دراسة الحرب الأمريكي في أحدث تقييم له لخطوط الحرب الأمامية، أن "القوات الأوكرانية الآن على مسافة قريبة من السلسلة التالية من المواقع الدفاعية الروسية، والتي يبدو أنها تتألف من مجموعة أكثر تجاورا نسبيا من الخنادق المضادة للدبابات وعقبات أسنان التنين المضادة للدبابات، مع وجود مواقع قتالية روسية وراء هذه العقبات على غرار الطبقة السابقة من الدفاعات الروسية".

وأضاف المعهد، أن أنظمة الخنادق والمخابئ المترابطة للغاية التي وصفها الجندي الأوكراني هي نتيجة شهور من التحضير الروسي.