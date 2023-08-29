انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي

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عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما ترأس الجانب السعودي سعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب تسليط الضوء على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ولاسيما الآليات الكفيلة بتفعيل مبادرة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

كما ناقش الجانبان الأهداف الاستراتيجية للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وسبل توطيد التكامل وأوجه العمل الثنائي المشترك بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين.