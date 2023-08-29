روسيا تختبر بنجاح طائرة مصنعة من مكونات محلية الصنع

أجرت روسيا بنجاح تجربة لتحليق طائرة ركاب اس جيه-100 بمكونات محلية الصنع، وفقا لما قاله مسئولون روس.

وتحدث وزير الصناعة دينيس مانتوروف عن تحقيق نجاح لقطاع الطيران الروسي، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء. ويعد القطاع من القطاعات الأكثر تضررا من العقوبات الغربية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتردد أن تجربة الطائرة، المصنعة من قطع غيار مجمعة محليا، استمرت نحو 54 دقيقة. وخلال هذا الوقت، وصلت الطائرة لارتفاع 3000 متر وسرعة تبلغ 343 كيلومترا في الساعة.

وعلى الرغم من هذه السرعة، التي تعد منخفضة بالنسبة للطائرة، فإن السلطات وصفت التجربة بالناجحة، وقالت إنها "تؤكد التشغيل المستقر لجميع الأنظمة المحلية وقدرة تحكم الطائرة والاستقرار في الجو".