الرئيس الجزائري يتقدم بمبادرة حل سياسي لأزمة النيجر

أعلن وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الرئيس عبد المجيد تبون، لمبادرة حل سياسي لأزمة النيجر.

وقال في الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، إن «هذه المبادرة جاءت في إطار رؤية تضمن عدم شرعية التغييرات غير الدستورية من جهة، وتحقيق حلول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل أجنبي من جهة أخرى».

وأضاف أن «هذه المبادرة، لها خمس خلفيات أولها أن الرئيس الجزائري أراد من خلال هذه المبادرة، أن يثبت أن الحل السياسي ممكن»، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.

وذكر أن «الخلفية الثانية فهي أن رئيس الجمهورية قرر الإعلان عن هذه المبادرة وعرضها على المجتمع الدولي، بدافع الشفافية وحشد الدعم لها».

ولفت إلى أن «الخلفية الثالثة تتمثل في أن رئيس الجمهورية أضفى طابع المرونة، لتمكينه من استيعاب كل فرص الاجتهاد أيًا كانت».

وأكمل: «أما الخلفية الرابعة فهي وضع حل الأزمة في النيجر في إطار أوسع وهو الإطار الإقليمي، والخلفية الأخيرة فتتمثل في أن هذا المقترح مفتوح للتشاور مع الأشقاء كافة الراغبين للإسهام في حل الأزمة».

ونوه أن معارضة الجزائر لحل الأزمة في النيجر بالقوة ناجمة عن تداعيتها الخطيرة، لافتا إلى أن أي تدخل عسكري ستكون له عواقب وخيمة في النيجر والمنطقة ولن يحل الأزمة.

وأكد أن الجزائر مستعدة لبلورة حل شامل وعميق للأزمة في النيجر، معربًا عن أمله في التعاطي بإيجابية مع رؤية الجزائر لحل الأزمة في النيجر.

وأوضح أن «تبون» حدد موقف الجزائر بكل وضوح وبكل ثقة وبكل صرامة بتشخيصه لروافده الأساسية انطلاقا من إدانة التغيير غير الدستوري، معلنًا أن الجزائر ستقدم مقترحات لتكريس مبدأ رفض الانقلابات، خلال القمة الإفريقية المقبلة.