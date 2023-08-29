دراسة: الضحك يعالج القلب ويقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض

يتداول كثيرون عبارة أن "الضحك يطيل العمر"، وهي تقترب من الحقيقة، حيث إنه عند تطبيقها في تجربة حديثة كشفت أن كثرة الضحك تعالج أعراض أمراض القلب وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، دراسة لمستشفى دي كلانيكاس دي بورتو البرازيلية استمرت 3 أشهر، تضمنت 26 شخصا ستينيا مصابين بالشريان التاجي.

عرّض الفريق، المبحوثين، لمشاهدة نوعين من البرامج، حيث يتابع النصف مسلسلات كوميدية، بينما البقية يتابعون الأفلام الوثائقية.

وجد الفريق، بإجراء التحليلات، أن مشاهدي الأفلام الكوميدية زاد تدفق الأكسجين في أجسامهم بـ10%، بالإضافة إلى تزايد مرونة الشرايين لدى مشاهدي المحتوى المضحك؛ ما يقلل العرضة للجلطات والذبحات الصدرية.

وكشفت النتائج انخفاض كميات المواد التي تسبب انسداد الشرايين لدى الفريق المتابع للمحتوى المضحك.

ورجح البروفيسور ماركو سافي، مشرف الدراسة، أن الضحك يزيد إفراز الإندورفينات، وهي مادة مضادة للالتهابات التي تسبب انسداد الشرايين، كما تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء.