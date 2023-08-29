قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أجهزة الدولة بذلت جهودًا كبيرة منذ أكتوبر لعام 2022، من أجل الإفراج عن خامات الأعلاف في الموانئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مشاء الثلاثاء، أن هناك متابعة مستمرة من مجلس الوزراء للإفراجات، خاصة أن الأزمة الأوكرانية، أثرت على حركة تداول الذرة والصويا وبعض الحبوب عالميًا.

ولفت إلى نجاح أجهزة الدولة المعنية في الإفراج عن كميات من خامات الأعلاف تصل إلى 7.3 مليون طن، بينهم 5.3 مليون طن ذرة، و2 مليون طن صويا وإضافات أعلاف.

ونوه أن «الدولة تحملت حوالي 3.5 مليار دولار حتى توفر تلك الخامات»، قائلًا إن توافرها يبعث الطمأنينة لدى المربين، ويؤدي إلى استدامة للعملية الإنتاجية.

وأشار إلى حرص الدولة على دعم الموقف بمنظومة إجراءات تعاقدية لبعض المحاصيل المهمة، وعلى رأسها الذرة والصويا وعباد الشمس، موضحًا أنه تم وضع سعر ضمان للفلاح يجنبه التعرض للمخاطر، ويؤدي إلى مزيد من الوفر وإنتاج الأعلاف وخاماتها.

وذكر أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة نائب الوزير، وعضوية اتحاد منتجي الدواجن وكل الأطراف الفاعلة في العملية الإنتاجية، لحساب كل الاحتياج المطلوب من الأعلاف، في الفترة المقبلة.

وأوضح أن تلك اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، مضيفًا: «يتم توفير العملة الدولارية من البنك المركزي، ومتابعة توافر الكميات وتدفقها للمربين من خلال الجهات المعنية والرقابية المسئولة عن الأمر».