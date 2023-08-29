كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن رأيها في ظاهرة تكريم الفنانين بعد وفاتهم، وذلك خلال استضافتها في برنامج فيس أوف على شاشة قناة هي.

وقالت إيمي: "للأسف طلعت زكريا اتكرم مرة واحدة بس بعد وفاته وكان في مسقط رأسه في إسكندرية، بحضور أشرف ذكي ومجموعة من الفنانين".

وأضافت: "تكريم الفنانين بيحسبوها بحسابات تانية أنا معرفهاش بصراحة ومقدرش اتكلم فيها وأنا بشوف إن تكريم طلعت زكريا من حب الناس ليه ومن كلام أنا بكتبه الناس تعلق وتكتب الله يرحمه ولما يشوفونا في الشارع انا واخويا يقولولنا كان راجل طيب وهو دا التكريم الحقيقي اللي أنا بستناه".