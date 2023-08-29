مجهولون يستخدمون إشارات اللاسلكي لتعطيل قطارات في بولندا

استخدم أشخاص مجهولون إشارات اللاسلكي لتعطيل حركة 25 قطار ركاب في بولندا، حسبما ذكرت شركة تشغيل السكك الحديدية الحكومية "بي كيه بي".

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه بي" عن المتحدث باسم شركة السكك الحديدية قوله إنه تم إيقاف القطارات في أربعة مناطق حوالي الساعة 1300 مساء (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء، ولم يمثل ذلك خطرا على الركاب، وتمكنت جميع القطارات من استئناف رحلاتها بعد تأخير طفيف.

وشهدت شبكة السكك الحديدية البولندية عدة هجمات مشابهة في الأيام القليلة الماضية.

وتمثل السكك الحديدية طريق المواصلات الرئيسي للمساعدات الغربية إلى أوكرانيا، ولم يتضح ما إذا كان هناك بعد سياسي للهجمات.

وألقت الشرطة في بياويستوك شرقي البلاد على رجلين بالفعل أمس الأول الأحد، وعثر المحققون على معدات لاسلكية بحوزتهما.

ويزعم في أن المشتبه بهما، وأحدهما ضابط شرطة، أوقفا حركة خمسة قطارات ركاب وقطار شحن صباح أمس الأول الأحد.

كما تم إيقاف قطارات أيضا غربي بولندا، وتردد أن النشيد الوطني الروسي تم سماعه خلال توقف القطارات، بالإضافة إلى خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.