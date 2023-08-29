دراسة: انخفاض وزن المولود سبب في إصابات القلب المستقبلية

أكدت دراسة حديثة، أن الأطفال حديثي الولادة أصحاب الأوزان الخفيفة يتعرضون إلى مضاعفات فيما بعد، قد تلازمهم طوال حياتهم، إذ تبين أن خفة الوزن عند الولادة سبب لزيادة العرضة لأمراض القلب بـ20%.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعتي إمبريال كوليج لندن، وكيمبردج البريطانية، تتبعوا نحو 300 ألف شخص لمعرفة تأثير خفة الوزن عند الولادة على أمراض القلب، ووجد الفريق أنه مع انخفاض كل نصف كيلو عن الوزن الطبيعي للمولود تزيد العرضة لأمراض القلب المستقبلية بـ20%.

يذكر أن وزن المواليد الطبيعي هو 2.5 كيلوجرام.

وأوضحت الدراسة، أن خفة وزن المواليد تؤثر على ضغط الدم السيستول، وهو ما يؤدي إلى أمراض القلب؛ لذلك تنصح الدراسة بمتابعة السيستول دائما لتجنب المضاعفات المسببة لأمراض القلب.