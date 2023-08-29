قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع على مدار عشرة أعوام أن يرسي مفهوم «الدولة الحلم» التي حلم بها المصريون، معقبة: «أول مرة من 50 سنة يحدث استثمار للإمكانيات والطاقات والموارد المصرية، عمرها ما حصلت أول مرة تحدث».

وأضافت خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تمكنت على مدار السنوات الماضية من إعادة الحقوق إلى المواطن المصري وتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي باستصلاح 4 ملايين فدان والقضاء على العشوائيات بتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلى جانب خدمات الاهتمام بالتأمين الصحي والتعليم والصناعة.

وتابعت: «الرئيس السيسي يهتم بجميع فئات الشعب المصري، من أول الإنسان اللي كان عايش في العشوائيات ونقله لمناطق محترمة إلى توفير مبادرة حياة كريمة للمواطن وكلمة كريمة جننتني من الفرحة؛ لأنها استطاعت أن تضع المصري في مكانته بين شعوب العالم، وضمنت حقه في التعليم بعد أن كان نصف الشعب أميا».

ونوهت إلى استرداد الدولة مكانتها الريادية إقليما ودوليا لتصبح بؤرة اهتمام العالم من جديد ومثال يحتذى به لكثير من الدول الإفريقية والآسيوية، مدللة على ذلك بإعلان انضمام مصر مؤخرا إلى تحالف «البريكس»، معقبة: «الهند مندهشة من صلابة مصر وصمودها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».

وأضافت أن الإنجازات التي حدثت على مدار السنوات الأخيرة استطاعت أن ترﺴﺦ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻻنتماء ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ، معقبة: «كل ما يتعلق بالمواطن وحياته في ذهن الرئيس، ما حدث أعاد مصر إلى مكانتها، الرئيس استطاع أن يحفز الناس ليخرج أحسن ما لديهم، وزود ارتباط المصري ببلده وحفزه لخدمة مصر، المصري عاد ثانيا بتاريخه وحضارته».

