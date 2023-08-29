كشف الفنان كريم عبد العزيز عن سبب تأجيل مسلسل «الحشاشين» في رمضان الماضي، قائلا: "صورنا يوم السنة اللي فاتت ولكن المسلسل كبير جدا ومحتاج مصاريف جبارة، وكان لازم يتأجل عشان يتعمل صح، وهو عمل ضخم جدا، وأقدم خلاله شخصية صعبة جدا".

وأضاف كريم عبدالعزيز، خلال لقائه مع راديو إنرجي، أنه يحضر للجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، ومن المتوقع أن يبدأ تصويره الشتاء بعد القادم.

وأشار إلى أنه سيقدم فيلما جديدا يحمل اسم «الفرعون الصغير» وهو في المرحلة الأولى من التحضيرات، وسيطرح خلال عام ٢٠٢٥، بعد فيلم «الفيل الأزرق 3».

وأوضح أن لديه نية للعودة من جديد للعمل مع الفنانة منى زكي، خاصة بعد مرور 14 عاما على آخر عمل جمع بينهما من خلال فيلم «ولاد العم»، مشيرا إلى أنه يحضر لتقديم فيلم جديد يحمل اسم «لعب عيال» مع الفنانة منى زكي والمخرج طارق العريان.

وأعلن كريم عبدالعزيز عن رغبته في تقديم عمل صعيدي في الفترة القادمة، وهي شخصية لم يقدمها من قبل، ومن المقرر أن يقدم هذه الخطوة قريبا، والعمل سيكون من تأليف عبد الرحيم كمال.