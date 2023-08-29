 برتامينا الإندونيسية تطور أنواع من الوقود تعتمد على الطاقة الحيوية - بوابة الشروق
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برتامينا الإندونيسية تطور أنواع من الوقود تعتمد على الطاقة الحيوية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 11:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 11:29 م

أعلنت شركة برتامينا للنفط والغاز المملوكة للدولة الإندونيسية أنها في متابعة لأجندة حوار بيزنيس 20 "بي 20" التي انعقدت في الهند، ستواصل تطوير وقود الطاقة الحيوية في إندونيسيا من خلال استخدام الموارد الطبيعية الموجودة، مثل قصب السكر والذرة والكسافا والذرة الرفيعة، لإنتاج الوقود النباتي.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، عن بيان صادر صحفي، عن الرئيسة التنفيذية للشركة نايكي ويدياواتي اليوم الثلاثاء جاء فيه"سوف تعتمد طاقتنا في نهاية المطاف على الطاقة الحيوية، حيث تتمتع إندونيسيا بموارد وفيرة.

وفي الهند، التقيت بممثلين عن تكنولوجيا الإيثانول الحيوي، ويمكن معالجة المنتجات الثانوية في الشركات الهندية".

وتابعت أن هذه إحدى المتابعات التي سنقوم بها وستتوافق جهودنا معها ".

وشددت على أن تطوير الطاقة الحيوية يوفر العديد من الفوائد التي يمكن أن تساعد في تسريع تحول الطاقة.

وأكدت أيضا أن شركة برتامينا ستعمل على تحسين الموارد الطبيعية في إندونيسيا من أجل تعزيز استقلال الطاقة.

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