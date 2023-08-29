 فرنسا: مراقبو الحركة الجوية يدعون للإضراب وسط تنظيم بطولة العالم للرجبي - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أغسطس 2023 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

فرنسا: مراقبو الحركة الجوية يدعون للإضراب وسط تنظيم بطولة العالم للرجبي

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 6:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 6:50 م

دعت أكبر نقابة لمراقبي الحركة الجوية في فرنسا إلى الإضراب في 15 سبتمبر المقبل، مما قد يعرقل حركة الطيران في الوقت الذي تتوقع فيه البلاد زيارة مئات الآلاف من المشجعين لحضور كأس العالم لرياضة الرجبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن الاتحاد الوطنى لمراقبى الحركة الجوية القول إنه يدعو إلى الإضراب من أجل ضمان مواكبة معدل التضخم و إجراء مفاوضات سنوية إلزامية بشأن الأجور.

وذكرت بلومبرج، أنه من المقرر أن يبدأ الإضراب بعد أسبوع من انطلاق بطولة كأس العالم للرجبي، التي تستضيفها فرنسا في الفترة من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر.

ويتوقع المنظمون حضور 600 ألف زائر دولي لهذا الحدث.

ولن يؤثر الإضراب الذى يقوم به مراقبو الحركة الجوية على الرحلات الجوية من وإلى فرنسا فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى اضطرابات في أماكن أخرى في أوروبا، مما يتسبب في تأخير الطائرات التي تحلق فوق البلاد للوصول إلى وجهات أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك