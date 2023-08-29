فرنسا: مراقبو الحركة الجوية يدعون للإضراب وسط تنظيم بطولة العالم للرجبي

دعت أكبر نقابة لمراقبي الحركة الجوية في فرنسا إلى الإضراب في 15 سبتمبر المقبل، مما قد يعرقل حركة الطيران في الوقت الذي تتوقع فيه البلاد زيارة مئات الآلاف من المشجعين لحضور كأس العالم لرياضة الرجبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن الاتحاد الوطنى لمراقبى الحركة الجوية القول إنه يدعو إلى الإضراب من أجل ضمان مواكبة معدل التضخم و إجراء مفاوضات سنوية إلزامية بشأن الأجور.

وذكرت بلومبرج، أنه من المقرر أن يبدأ الإضراب بعد أسبوع من انطلاق بطولة كأس العالم للرجبي، التي تستضيفها فرنسا في الفترة من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر.

ويتوقع المنظمون حضور 600 ألف زائر دولي لهذا الحدث.

ولن يؤثر الإضراب الذى يقوم به مراقبو الحركة الجوية على الرحلات الجوية من وإلى فرنسا فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى اضطرابات في أماكن أخرى في أوروبا، مما يتسبب في تأخير الطائرات التي تحلق فوق البلاد للوصول إلى وجهات أخرى.