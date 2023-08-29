الكرملين: بوتين لا يعتزم حضور جنازة بريجوجين

قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يعتزم حضور جنازة قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجي.

وأكد بيسكوف أن الكرملين "ليس لديه علم بترتيبات الجنازة"، قائلا إنها "مسألة تخص العائلة (عائلة بريجوجين)، وفقا لوكالة رويترز.

ولقي بريجوجين حتفه عندما تحطمت طائرة خاصة كانت تقله من موسكو إلى سانت بطرسبرج، الأسبوع الماضي، بعد شهرين من تمرد مسلح نظمته مجموعته ضد قادة الجيش الروسي استولت فيه على مدينة روستوف بجنوب روسيا وتقدمت باتجاه موسكو قبل أن تتراجع وهي على بعد 200 كيلومتر من العاصمة، بعد توسط بيلاروسيا لإنهاء التمرد.

ورفض الكرملين تلميحات غربية بأن بوتين أمر بقتل بريجوجين بدافع الانتقام، ووصفها بأنها "محض أكذوبة".