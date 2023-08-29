الأمم المتحدة تتبنى قرارا تدعمه باكستان بإعلان 26 يناير يوما للطاقة النظيفة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا قدمته بنما، ودعمته باكستان، بإعلان يوم 26 يناير يوميا عالميا للطاقة النظيفة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الثلاثاء.

وأكد نص القرار، الذي جرى تبنيه دون تصويت، التزام الجمعية العامة، التي تضم 193 عضوا، بحماية البيئة.

وبذلك يصبح يوم 26 يناير منصة للدفع باتجاه تبني سياسات وممارسات تعزيز الوعي بشأن الاستخدام المستدام لموارد الطاقة، وتعزيز التعاون على المستوى العالمي لدعم التحول في مجال الطاقة.

ونقلت الوكالة الباكستانية عن مندوبة بنما ماركوفا كونسيبسيون جاراميلو، القول إن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بات ضروريا لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية وضمان بقاء الإنسان، ورفاهيته على سطح هذا الكوكب.

من ناحية أخرى، أعرب مندوب فرنسا الذي تحدث باسم الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لأن القرار لم يعكس بشكل كاف الصلة التي لا جدال فيها بين الطاقة والمناخ، وأنه تضمن إشارة إلى "طاقات الوقود الأحفوري الأكثر نظافة".