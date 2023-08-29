أول تعليق من الكرملين على تقرير حول زيارة مرتقبة لبوتين إلى الصين

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن العمل جار لوضع جدول زمني للاتصالات الثنائية بين روسيا والصين، وإنه سيقدم مزيدا من التفاصيل بخصوص أي أحداث محددة ومواعيدها في الوقت المناسب.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عن تقرير لوكالة "بلومبرج" يفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لزيارة الصين لحضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر المقبل، بالقول: "يجري تنسيق الجدول الزمني للاتصالات الثنائية الروسية الصينية على مستويات مختلفة بما في ذلك أعلى مستوى"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف بيسكوف: "سنحيطكم علما بشأن أي أحداث محددة أو مواعيد نهائية في الوقت المناسب".

كانت وكالة "بلومبرج" قد أفادت في وقت سابق، بأن بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر المقبل، وذلك في أول رحلة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله على خلفية جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا.

ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحقه في مارس الماضي، رغم أنه زار مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، كما غاب عن قمة "بريكس" في جوهانسبرج الأسبوع الماضي، بعد أن أوضحت حكومة جنوب أفريقيا أنه سيتعين عليها الامتثال لأمر اعتقاله لأنها موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وأخبر بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، على الرغم من أن الهند ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة.