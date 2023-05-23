 كيف تتجنب الإجهاد الحراري؟ هيئة الدواء تجيب - بوابة الشروق
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كيف تتجنب الإجهاد الحراري؟ هيئة الدواء تجيب

منى زيدان
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 6:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 6:58 م

قدمت هيئة الدواء المصرية ، بعض النصائح لتجنب الإجهاد الحراري​:
- شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، قبل وأثناء وبعد التمرين أو العمل في بيئة حارة.​
- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة اللون.​
- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.​
- البقاء في الظل قدر الإمكان.​
- أخذ فترات راحة منتظمة من التمارين أو العمل في بيئة حارة.​
- إذا كنت تعاني من حالة طبية معينة؛ تحدث إلى طبيبك حول كيفية تجنب الإجهاد الحراري.​
- الإجهاد الحراري حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة مهددة للحياة.​
- إذا كنت تعاني من أي من أعراض الإجهاد الحراري؛ فمن المهم أن تبرد جسمك وتحصل على راحة فورية.

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