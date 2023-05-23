كيف تتجنب الإجهاد الحراري؟ هيئة الدواء تجيب

قدمت هيئة الدواء المصرية ، بعض النصائح لتجنب الإجهاد الحراري​:

- شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء، قبل وأثناء وبعد التمرين أو العمل في بيئة حارة.​

- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة اللون.​

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.​

- البقاء في الظل قدر الإمكان.​

- أخذ فترات راحة منتظمة من التمارين أو العمل في بيئة حارة.​

- إذا كنت تعاني من حالة طبية معينة؛ تحدث إلى طبيبك حول كيفية تجنب الإجهاد الحراري.​

- الإجهاد الحراري حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة مهددة للحياة.​

- إذا كنت تعاني من أي من أعراض الإجهاد الحراري؛ فمن المهم أن تبرد جسمك وتحصل على راحة فورية.