الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعقدا جلسة مباحثات.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.