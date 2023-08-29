 الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 2:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 2:27 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعقدا جلسة مباحثات.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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