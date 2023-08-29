شركة صينية تفوز بعقد الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية لمشروع إسكاني في الكويت

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت ترسية عقد المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني على شركة جيزهوبا جروب الصينية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي يوم الإثنين إن ترسية عقد المشروع على الشركة الفائزة جاء بعد دراسة مستنداتها بعناية عند الانتهاء من موعد تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 21 يونيو الماضي، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المناقصات في المؤسسة والمشكلة من عدة جهات حكومية.

وبينت أن الشركة الفائزة كانت من إحدى الشركات العشرة التي استجابت لشراء المستندات الخاصة بالمناقصة، حيث تقدمت بأقل الأسعار واستوفت الشروط الحسابية والفنية.

وأوضحت أن العمل جار لاستكمال الإجراءات القانونية وتوقيع العقد مع الشركة الفائزة.

وبحسب الشركة الصينية، تبلغ قيمة المشروع 345 مليون دينار كويتي (12ر1 مليار دولار أمريكي)، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال هي بايسن، المدير العام لفرع الشركة الصينية في الكويت: "لقد عهدت الحكومة الكويتية بالمشروع إلى جيزهوبا، وسنبذل قصارى جهدنا لعرض سرعة وجودة عمل الصين للحكومة والشعب الكويتي، وخاصة أولئك الذين ينتظرون منازلهم".