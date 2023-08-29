تحدث الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن التغييرات المتلاحقة داخل القلعة البيضاء على الصعيد الإداري.

وقال الغندور الذي عاد لتقديم برنامجه عبر قناة "الزمالك": "سألت مصادر في وزارة الشباب والرياضة عن سبب رحيل اللواء حسن موسى المفاجئ خاصة أنه لم يمكث أكثر من أسبوع كمدير تنفيذي".

وأضاف: "علمت أن اللواء حسن موسى – وأنا لا أعرفه شخصيا وليس لي علاقة به – بدأ في اتخاذ بعض الإجراءات لم يكن من المنوط به اتخاذها مثل إيقاف موظفين عن العمل، وهو ما وضع الوزارة في موقف حرج خصوصا أنه محسوب على جهة معينة في وقت يستعد فيه النادي للانتخابات".

وأضاف الغندور أن بعض التصريحات أيضاً أثارت حالة من الجدل والتي خرجت عن اللواء حسن موسى.

واستطرد قائد الزمالك التاريخي قائلا: "ليس من المنطقي أن يختفي عقد إمام عاشور مثلما قال موسى!.. أيضا اختفاء قيمة الصفقة وضع طبيعي بسبب الحجز على أرصدة النادي ومن ثم لم تدخل حساب الزمالك لكنها بحوزة اتحاد الكرة لحين حدوث انفراجة".

وأوضح الغندور أن الدكتور عماد البناني كان اختيار مقصود من وزارة الشباب والرياضة كونه لا يحمل أي انتماء وليس محسوباً على أي جهة.