عودة مطار حلب الدولي للعمل بعد قصف إسرائيلي أمس

أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي للعمل، اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد استهدافه فجر أمس الاثنين بقصف صاروخي إسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة (د.ب.أ)، نسخة منه "استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 12:00 ليلاً، حيث تمَّ إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه فجر أمس، ويمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها، وتخديم المسافرين كالمعتاد".

وتعرض مطار حلب لاستهدف الإسرائيلي 4 مرات خلال العام الحالي بسبب القصف الإسرائيلي.