هدم منازل عربية بالنقب بحضور المتطرفين بن غفير وجولدكنوفف

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هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مبانٍ تعود لمواطنين فلسطينيين عرب في منطقة النقب بأراضي عام 48.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، تمت عمليات الهدم بحضور الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير، ويتسحاك جولدكنوفف، وتحت حماية قوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

ونُفذت عمليات الهدم في منطقة تل عراد، ومنطقة شرقي شارع 80 في النقب بحجة البناء دون ترخيص.

وأكد رئيس مجلس كسيفة المحلي، عبد العزيز النصاصرة، أن «الهدم والدمار مستمران في النقب منذ سنوات طويلة وليس اليوم فقط».