النقل النهري: فندق الأقصر العائم حصل على تصريح بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات إلى مرسى خاص به

أوضحت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري، بأن الفندق العائم، الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، كان متوقفا عن العمل منذ عام 2010، وكان قد تقدم مالكه بطلب للهيئة لإصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.

وقالت الهيئة، في بيان مشترك بين وزارتي النقل والسياحة والآثار اليوم الثلاثاء، إنه بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وإصلاحها تمت المعاينة من قبل هيئة النقل النهري، والتي أعطت لها تصريح مؤقت بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص بها وذلك يوم 23 أغسطس الجاري، لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من قبل باقي الجهات المعنية وذات الصلة.

وأضافت هيئة النقل النهري أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل، منوهة إلى أنها في انتظار قرار النيابة العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، محمد عامر، على عدم صحة ما تردد، وأن هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، حيث أنه متوقف تماما عن العمل منذ عام 2010، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أي رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أى نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من 13 عاما.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أنه قبل واقعة الميل، تواجد الفندق المذكور بالورشة على مدار الفترة السابقة لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي المقبل، وذلك بعد التأكد من انتهائه من هذه الأعمال ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، مؤكدا على أنه لم يتم إجراء أية معاينات لإعادة التشغيل من قبل الوزارة حتى الآن ولم يحصل الفندق على أي ترخيص تشغيل سياحي من الوزارة.

وأوضح عامر أن الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه تمهيدا لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله من قبل بعض الجهات المعنية وذات الصلة.