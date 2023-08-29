 تحطم مروحية روسية في منطقة الأورال ومصرع طاقمها - بوابة الشروق
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تحطم مروحية روسية في منطقة الأورال ومصرع طاقمها

موسكو - قنا
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 8:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 8:18 م

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تحطم مروحية من طراز مي-8 في مقاطعة تشيلابينسك بمنطقة الأورال، مؤكدة مصرع طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص.

وأوضح ألكسي تكسلير حاكم تشيلابينسك، في تصريحات، أن المروحية المنكوبة تابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص في الحادث، دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن مصادر في خدمات الطوارئ، أن المروحية تحطمت أثناء تحليق تدريبي بسبب عطل فني، وأن القتلى هم أفراد طاقمها.

وتعتبر حوادث تحطم المروحيات شائعة في روسيا، بسبب عدم الالتزام باحتياطات السلامة.

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