تحطم مروحية روسية في منطقة الأورال ومصرع طاقمها

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، تحطم مروحية من طراز مي-8 في مقاطعة تشيلابينسك بمنطقة الأورال، مؤكدة مصرع طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص.

وأوضح ألكسي تكسلير حاكم تشيلابينسك، في تصريحات، أن المروحية المنكوبة تابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص في الحادث، دون وقوع إصابات أو أضرار على الأرض.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن مصادر في خدمات الطوارئ، أن المروحية تحطمت أثناء تحليق تدريبي بسبب عطل فني، وأن القتلى هم أفراد طاقمها.

وتعتبر حوادث تحطم المروحيات شائعة في روسيا، بسبب عدم الالتزام باحتياطات السلامة.