شهد السباق لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024 انسحاب أول مرشح، وهو عمدة مدينة ميامي، فرانسيس سواريز، الذي أعلن، اليوم الثلاثاء، إيقاف حملته.

وقال سواريز في بيان : "بينما قررت إيقاف حملتي (لمنصب) الرئيس، يظل التزامي تجاه جعل هذه أمة أفضل لكل أمريكي"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع: "تطلعت إلى مشاركة قصة ميامي، المدينة الأكثر نجاحاً في أمريكا، لا سيما في وقت تعاني فيه العديد من المدن من الفقر، والبطالة، والضرائب المرتفعة، والجريمة العنيفة، والتشرد".

وتابع: "يجب على الرئيس المقبل أن يلعب دوراً كبيراً في إعادة المدن الأمريكية على مسار الأمن، والازدهار، وحياة أفضل للجميع".

كما تعهد "بمواصلة إعلاء أصوات المجتمع اللاتيني" ووصفها بأنها "المجموعة الانتخابية الأسرع نموا في أمريكا".

ومضى قائلا: " لقد تعامل اليسار مع اللاتينيين كأمر مسلم به لفترة طويلة جداً، وليس مفاجئاً أن الكثيرين يجدون موطناً في الحركة المحافظة بأمريكا".

وتعهد سواريز بدعم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، والتواصل مع جميع المتنافسين.

وكان سواريز ثالث شخصية من ولاية فلوريدا تدخل السباق بعد دونالد ترامب ورون ديسانتيس. وجرب عدة سبل لتعزيز محاولته للترشح للرئاسة.

وبحسب "ديلي ميل"، حاول حتى استخدام ظهور ليونيل ميسي في "إنتر ميامي" في محاولة يائسة لتعزيز حملته الرئاسية.

وتم إعلان انضمام ميسي رسمياً لفريق "إنتر ميامي" في حفل ساحر بقيادة المالك المشارك للنادي نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام في يوليو الماضي.

وسعى سواريز إلى الاستفادة من وصول النجم العالمي إلى ميامي. وفي محاولة لتأمين عدد كافٍ من المانحين من أجل الوصول للعتبة اللازمة لخوض أول مناظرة للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنه فشل في النهاية. ولم يحقق حتى 1% في استطلاعات الرأي.