في أول تعليق رسمي للجزائر بعد رفض انضمامها لمجموعة البريكس، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء "إن دول بريكس هي دول صديقة وحليفة لبلاده وأن الهدف من طلب الانضمام إلى مجموعة البريكس، هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر".

وأضاف في مؤتمر صحفي "أن الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا، للدفاع عن مبادئها، وهو إطار البريكس. ولكنها ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع هؤلاء الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الإنحياز ومجموعة السبعة. وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحركنا فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة".

ولم تصوت الدول المؤسسة لمجموعة البريكس لانضمام الجزائر خلال فعاليات قمتها بجوهانسبورج الخميس الماضي.